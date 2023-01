CIVITANOVA - L'assessora Barbara Capponi replica all'esponente dem che l'ha accusata di disinteresse verso la mozione presentata nel 2018: «Mai pronunciato le parole che mi si attribuiscono»

«Mai pronunciato parole su Anna Frank, ero assente dal consiglio quel giorno». L’assessore Barbara Capponi replica al capogruppo Pd Francesco Micucci che ieri ha riproposto la volontà di presentare una mozione per l’intitolazione di una via dedicata alla bambina ebrea uccisa nel 1945 e simbolo della Shoah. Nel suo intervento Micucci aveva ricordato come già nel 2018 la maggioranza bocciò la proposta sottolineando anche la contrarietà dell’assessora Capponi. «Leggo con incredibile sorpresa che il consigliere Micucci riferisca testualmente che “l’assessore Capponi sostenne l’inutilità della proposta”: vorrei cortesemente una registrazione del mio intervento sul punto in Consiglio comunale che attesti quanto da lui dichiarato, il che è impossibile, dal momento che ero assente durante la discussione. Grave e colpevole esibirsi in menzogne, mentendo sapendo di mentire, su un argomento così doloroso, mettendomi in bocca parole che non posso aver pronunciato personalmente in assise, anche perché oltre che essere stata assente veniva trattato un argomento di competenza della commissione toponomastica, come Micucci certamente dovrebbe sapere, essendo stato assessore all’urbanistica prima di abbandonare a metà il suo primo mandato per andarsene in Regione. Il Sindaco, che rispose sul punto in generale, disse che si era confrontato con me relativamente all’acquisto per le scuole del Diario di Anna Frank, pronunciando testualmente le parole “non si esclude che sia già inserito nelle scuole della città” e ribadendo “è forte la volontà di questa amministrazione qualora ci sia la richiesta di materiale a questo proposito di intervenire”. Ribadisco come sia davvero avvilente quanto il volume in oggetto sia divenuto interessante per la sinistra civitanovese, e in particolar modo per il consigliere Silenzi, che fu vicesindaco con delega alla cultura nell’amministrazione Corvatta, e che avrebbe avuto a suo tempo modo di fare ogni tipo di iniziativa sul tema se solo ne avesse avuto la sensibilità e la voglia, firmatario della mozione, solo quando si trovasse all’opposizione. Triste dover constatare che la morte di milioni di persone, raccontati in un tragico diario da una ragazzina innocente, diventino merce da campagna elettorale permanente, addirittura inventando dichiarazioni di un assessore assente. Si informi meglio il consigliere Micucci: la storia rende sempre disonorevoli bugie e strumentalizzazioni, e anche la vera politica dovrebbe farsi esempio di questo criterio».