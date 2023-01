RECANATI - Nei guai un 37enne, fermato al termine del match contro il San Donato Tavernelle

Lancia un fumogeno allo stadio durante la partita della Recanatese, denuncia e Daspo per un 37enne. A pochi minuti dal fischio finale della partita di Lega Pro, girone B, tra i giallorossi e il San Donato Tavernelle di domenica scorsa, un 37enne recanatese (R.F.) ha lanciato un fumogeno che, per fortuna, non ha provocato danni o feriti. Il 37enne che si trovava sugli spalti destinati alla tifoseria di casa era stato sorpreso dai carabinieri mentre accendeva il dispositivo di colore rosso, abbandonandolo sulle gradinate dove c’erano altri 35 supporter della squadra di casa. Il fumo ha invaso la tribuna e il giovane è stato subito fermato dai militari al cancello di uscita dello stadio, identificato e denunciato per il lancio ed utilizzo di strumenti fra cui fumogeni all’interno di impianti sportivi. Successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’uomo aveva già ricevuto tra il 2008 e il 2010 due Daspo, emessi dalle questure di Torino e di Teramo. Rinnovato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.