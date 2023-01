EVENTO - Il primo appuntamento con Platone martedì 24 gennaio alle 21.15 da DiGusto

Tutti pronti per i caffè filosofici a Macerata. Avrà inizio con Platone, martedì 24 gennaio alle 21.15 da DiGusto, la serie di incontri del Nice Bar, i caffè filosofici che fino a tarda primavera porteranno la filosofia in mezzo ai luoghi dove le persone vivono tutti i giorni.

«La rassegna di quest’anno – scrivono gli organizzatori – prevede alcune varianti significative rispetto alle scorse edizioni. La prima è che, come ospite fisso delle serate, ci sarà sempre il professor Francesco Giacchetta, coadiuvato da Andrea Ferroni. La seconda è che gli argomenti prevedono sempre una dedica ai grandi filosofi della storia. Si comincia con Platone, come detto, ma si avrà modo di parlare anche di Nietzsche, che tra l’altro ispira anche il nome della rassegna, Sant’Agostino, Freud e altri grandi della storia.

Ulteriore novità è la location: infatti il Nice Bar sarà ospite di DiGusto, in piazza Cesare Battisti, nel centro storico di Macerata.

Le serate avranno un copione standard: si cercherà sempre di provare a capire cosa risponderebbe il filosofo di turno alle seguenti quattro domande:

– Che cos’è la filosofia? – Come si fa a essere felici? – Qual è la parola chiave? – Cosa c’è di ancora valido oggi?

Come sempre ci sarà spazio per un confronto libero tra i partecipanti, dopo l’introduzione del prof. Giacchetta, e per le domande del pubblico.

I caffè filosofici, infatti sono incontri pubblici che hanno lo scopo di far dialogare, liberamente e democraticamente, tutti i presenti intorno ai temi proposti. Non si tratta quindi di lezioni frontali ma di una libera discussione moderata dai conduttori».

Il calendario dei prossimi incontri di Macerata è il seguente:

21 febbraio: Agostino

14 marzo: Tommaso

18 aprile: Locke

16 maggio: Nietzsche

30 maggio: Freud

6 giugno: Sartre

L’ingresso è libero

Info: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/NiceBar22

Instagram: nicebar22