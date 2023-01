TEATRO - L'appuntamento con Maria Amelia Monti e Marina Massironi in programma domenica alle 21,15

Riparte la stagione di prosa a Pollenza, il primo appuntamento è per domenica 22 gennaio alle 21,15 al teatro Giuseppe Verdi con la commedia “Il marito invisibile” di Edoardo Erba.

L’iniziativa del Comune di Pollenza in collaborazione con l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali (Amat) prende il via con un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, accompagnano gli spettatori con la loro personalissima comicità in un viaggio che dà i brividi per quanto è scottante e attuale. Una videochat tra due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che non si vedono da tempo, i saluti di rito, qualche chiacchiera e l’annuncio inaspettato: mi sono sposata. Un finale tutto a sorpresa per una commedia che risente fortemente del post-pandemia e fa riflettere su come è cambiata la comunicazione tra le persone, ma anche di come sono mutate le relazioni amicali e di come si percepisce il reale. Per info e prenotazioni: botteghino del teatro 0733/549936 o 349/4730823 (dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali).