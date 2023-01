MACERATA - Il Comune ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture il recupero di circa 65mila euro eccedenti la somma accantonata per gli imprevisti con il ribasso d'asta che era di 650mila euro

Il tema della revisione dei prezzi per effetto degli aumenti delle materie prime resta di attualità, oltre a provocare problemi seri alle finanze. Nella fattispecie si parla di appalti pubblico, il riferimento è al cantiere, oramai prossimo al termine, per la realizzazione degli imponenti lavori di sistemazione del centro fiere di Villa Potenza, gara che era stata appaltata dal Comune di Macerata per un importo di oltre sedici milioni di euro. Il dirigente del settore Servizi Tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, ha appena firmato la determina di approvazione del terzo straordinario stato di avanzamento dei lavori al fine per rideterminare il valore dell’appalto alla luce dell’aumento del costo dei materiali. Nel caso concreto la direzione dei lavori ha eseguito la verifica dei conteggi relativi al terzo Sal ritenendo di dover ammettere a compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi per le lavorazioni eseguite nel 2022 la somma di 294mila euro. Peraltro, vista la parziale incapienza nell’ambito delle somme a disposizione dalla stazione appaltante (erano 650mila euro tra ribasso d’asta e imprevisti, in parte già impiegati per compensare altri precedenti aumenti dei prezzi), il Comune ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi per l’importo 65mila euro, vale a dire la somma eccedente i 650mila euro accantonati.

(L. Pat.)