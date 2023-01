MACERATA - E' morto a 69 anni all'hospice di San Severino. Lascia la figlia Chiara. Il funerale venerdì alle 10. Curava da molto tempo una rubrica domenicale su Cronache Maceratesi. La sua ultima poesia

di Alessandra Pierini

Le parole, i versi e le immagini. L’amore per il dialetto e per la sua Madonna del Monte, quartiere di Macerata, dove 69 anni fa era nato e dove ha vissuto. L’ironia e quegli aneddoti tutti maceratesi che per anni ha raccontato con ogni mezzo. E’ quello che resta di Mario Monachesi, poeta e cultore delle tradizioni maceratesi, nonché ex usciere del Comune di Macerata che lo ha avuto come front man per 40 lunghi anni. E’ morto questo pomeriggio all’hospice di San Severino dove era ricoverato dall’inizio dell’anno dopo un repentino peggioramento delle sue condizioni di salute.

Tutti a Macerata almeno una volta hanno avuto a che fare con Mario Monachesi, che sia all’ingresso del Comune, o ad una mostra d’arte che frequentava costantemente o a qualche evento di poesia e dialetto.

In Comune era arrivato nel 1976 ed è andato in pensione il 30 novembre 2016. Raccontava in quei giorni: «Sono stato assunto il 5 luglio 1976, avevo 23 anni non compiuti. Ricordo quel giorno come fosse oggi, non dimentico quel vestito bianco della “festa”, che mia madre ha voluto che indossassi, dicendomi: “vai su lu cumune…e recordete de sorride sempre”». E così ha fatto. Ha attraversato ogni epoca e conosceva probabilmente i segreti di tutti in Comune, ma ligio al dovere non ha mai rivelato nulla e questi segreti li porterà con sé. Indimenticabile il pesce d’aprile del 2012 che lui stesso ha organizzato in collaborazione con Cronache Maceratesi annunciando la pubblicazione del diario “Vizi privati e pubbliche virtù degli amministratori maceratesi”. Una pubblicazione che prometteva scottanti rivelazioni ma in realtà era solo uno scherzo che ben rivela lo spirito di Mario.

Una collaborazione quella con Cronache Maceratesi andata avanti per anni, in nome della conservazione delle tradizioni maceratesi e del dialetto. La sua rubrica della domenica era un appuntamento fisso e imperdibile a cui teneva tantissimo. Bastava tardare qualche minuto nella pubblicazione per essere “ammoniti” da Mario che attendeva trepidante. L’ultima puntata proprio il 1 di gennaio quando aveva scelto un titolo bene augurante “Annu nou, vita noa” che assolutamente nulla faceva presagire.

Un discorso a parte merita la poesia. La sua grande passione, grazie alla quale aveva intrecciato rapporti e collaborazioni con tanti artisti maceratesi, ad agosto gli era valsa un premio alla carriera in Abruzzo al concorso nazionale di poesia “Modesto della Porta”. E quelle poesie visive fatte con ritagli di giornali e parole costruite una ad una che tiravano fuori il suo lato fanciullesco e giocoso.

Non è stata tenera la vita con Mario Monachesi. La prematura morte, nel 2014, della moglie Sonia era stato per lui un dolore enorme. Proprio grazie alla poesia e agli amici artisti era riuscito ad andare avanti e a ritrovarsi. Viveva per la figlia Chiara che adorava.

Il funerale sarà celebrato venerdì alle 10 nella chiesa Santa Maria della Pace. Da domani alle 9 sarà allestita la camera ardente all’obitorio dell’ospedale di Macerata.

A Cronache Maceratesi ha lasciato una poesia da pubblicare in una giornata di pioggia. L’ha intitolata “La pioggia salata” ed è dedicata a questa terra che tanto amava. La pubblichiamo questa sera perché come sempre di questa pubblicazione sarebbe stato contento.

La pioggia salata

Se la pioggia

fosse salata

avrebbe sete

Macerata.

Lo griderebbe

anche a Cremona

pur Palermo

e pur Sulmona.

Porca vacca

direbbe leso

il tremante

iperteso.

Chiuso in casa

non uscirebbe

fine pioggia

aspetterebbe.

Or bisogna

stare attenti

anche al cielo

e suoi intenti?

No tranquilli

seppur lesto

questo scritto

non fa testo.

È uno scherzo

letterario

senza bandiera

senza orario.

Se davver la pioggia

fosse salata

avrebbe sete

Fiuminata.

Lo urlerebbe

fisso fisso

pure Treia

e pure Visso.

Ma la pioggia

meno male

ha le gocce

senza sale.

C’è piuttosto

da intimarle

scendi piano

e senza ciarle.

Niente frane

niente danni

dacci gioia

tutti gli anni.