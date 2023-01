LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

ANNU NOU, VITA NOA

Oppure “annu nou, frusta noa”.

*

PROVERBI PE’ CHJUDE L’ANNU VECCHJU E RAPRÌ’ LU NOU

Chjara notte de Capudannu, da slanciu a un bon annu.

*

Chj fadiga a Capudannu, fadiga tuttu l’annu.

*

Chj magna l’ua (o le linticchje) lu primu dell’annu, tocca li sordi tuttu l’annu.

*

Capudannu senza luna, sette ninte (nevicate), sopre a una.

*

Per l’annu nou tutte le gajine fa l’ou.

*

DA LA PASQUELLA MARCHIGIANA

L’anno novo è già venuto

giã che Dio ce l’ha mandato

ce l’ha mandato co’ alligria

bon anno novo e Bifania

ce l’ha mandato co’ alligria

bon anno novo e Bifania.

Fate presto e non tardare

che dal ciel cade la brina

ce fa venì’ la tremarella

bon anno novo e bona Pasquella

ce fa venì’ la tremarella

bon anno novo e bona Pasquella.

*

DA LA PASQUELLA MACERATESE

Bona sera bona jende

che noi siamo tutti amici;

vi portiamo la novella

l’annu nou e la Pasquella.

*

DU’ PUISIE

O anno nuovo che vieni a cambiare

il calendario sulla parete,

ci porti sorprese dolci o amare?

Vecchie pene o novità liete?

Dodici vi ho portati

nuovi di fabbrica,

ancora imballati:

trecento giorni e passa ho qui,

per ogni domenica il suo lunedì.

(Gianni Rodari, da Oroscopo)

*

Nella notte di magia

l’anno vecchio scappa via;

non sei neanche addormentato

che uno nuovo è già arrivato:

bello, ricco di giornate,

sia d’inverno che d’estate.

Anno allegro e fortunato

sia quest’anno appena nato.

(K. Jackson, Felice anno nuovo).

*

LI MESI

Trenta giorni ci-ha novembre, co’ aprì’, giugnu e settembre, de ventotto ce n’è unu tutti l’atri ce n’ha trentuno.

*

PROVERBI PE’ ‘GNI MESE

Non c’è gajina o gajinaccia che de jennà’ l’ou non faccia.

*

Febbrã’, febbrarittu curtu e malisittu.

*

Febbrà’ febbrarittu scorteca la capra e lu caprittu.

*

Se negne li jeci de febbrà’, l’invernata se ‘ccorcia de quaranta jorni

*

La née marzolina dura da la sera a la matina.

*

Aprì’ ‘na goccia a lu dì.

*

Né de magghju né de magghjó non te leà’ lu pillicció’.

*

Giugnu te paga o te castiga co’ la paja e co’ la spiga.

*

A giugnu vène o male ce sta sempre un temporale.

*

Luju portró’ reca la zucca co’ lu meló’.

*

Chj dorme d’agustu dorme a su costu.

*

Settembre o porta via li ponti o secca le fonti.

*

Aria settembrina frisco la sera e frisco la matina.

*

Se d’ottobre scroscia e trona l’invernata sarà bona.

*

Ottobre è quasci mattu ma gnisciù je l’ha mai ritrattu.

*

Lu ventu d’ottobre urla come l’orcu, fa cascà’ la janna che ‘ngrassa lu porcu.

*

Novembre jelato addio a lo seminato.

*

La née de novembre fa vè’ a la somente.

*

Dicembre avanti me scallo derèto me ‘ngènne.

*

Dicembre pija e no’ rènne.

*

ATRI PROVERBI SU L’ANNATA

Se marzu no’ marzegghja, c’è aprì’ che repparegghja.

*

Se marzu no’ marzegghja, giugnu non festegghja.

*

Se pioe tra luju e agustu, pioe mèle, ojo e musto.

*

Novembre trema tutto, dicembre sippillisce tutto.

*

L’annata de ‘bbonnanza dura undici mesi, quella de caristia tredici.

*

Se curti o lunghi l’anni dipende da l’affanni.

*

Chj per Natà’ no’ ‘mmazza lu porcu tuttu l’annu va co’ lu musu tortu.

*