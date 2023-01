CIVITANOVA - Operazione della Guardia di finanza, i prodotti avevano tra gli ingredienti il Lilian, eccipiente messo al bando

Profumi a base di Lilial, una sostanza vietata, in vendita nel negozio: sequestrate dalla Guardia di finanza 557 confezioni di prodotti di profumeria e cosmesi in un negozio cinese di Civitanova.

I controlli dei finanzieri della città costiera hanno portato al ritiro dal mercato di articoli contenenti butilfenil metilpropionale, una sostanza nota con il nome Lilial, vietata in quanto classificata tra le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche. I militari della compagnia di Civitanova hanno svolto una serie di controlli negli esercizi commerciali della città costiera allo scopo di verificare il corretto assolvimento delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore, in ordine alle informazioni minime da indicare sulla merce esposta in vendita, per assicurarne un’oculata e consapevole scelta d’acquisto.

L’attenzione è stata proiettata anche verso quelle aziende potenzialmente esposte al rischio di detenere, per la vendita, cosmetici contenenti un composto chimico utilizzato per la preparazione, oggi vietato, alla luce dell’aggiornamento, a livello comunitario, dell’elenco delle sostanze considerate cancerogene. Una delle attività controllate esponeva in vendita 557 confezioni di articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti la sostanza vietata. La merce è stata subito sottoposta a sequestro e il legale rappresentante della società denunciato alla procura.