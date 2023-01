CONTROLLI - I militari li hanno fermati mentre stavano cercando di entrare in un locale di Sforzacosta: per tutti una denuncia per tentato furto. Quattro le patenti ritirate a Macerata per guida in stato di ebbrezza. A Corridonia eseguiti due ordini di carcerazione nei confronti di un 48enne e una 26enne

Tentano il furto in un ristorante: fermati dai carabinieri e denunciati. E’ successo l’altra notte, a Macerata. Nei guai tre uomini residenti nel Maceratese e nell’Anconetano. I carabinieri del Norm, già in servizio sul territorio proprio per prevenire i furti, hanno sorpreso i tre mentre stavano tentando il colpo. Nel mirino era finito il Sushi più che si trova a Sforzacosta. I tre stavano armeggiando per riuscire ad entrare quando sono stati sorpresi in flagrante. Non hanno neanche tentato la fuga, i militari sono riusciti a bloccarli subito. Per tutti e tre una denuncia per tentato furto.

Sempre i militari del Norm, durante i controlli su strada, hanno ritirato quattro patenti a Macerata: tutti e quattro gli automobilisti hanno fatto registrare un tasso di alcol nel sangue, superiore a 0,8. Per tutti quindi è scattata la denuncia e la segnalazione in Prefettura.

A Corridonia invece i carabinieri hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione. Il primo nei confronti di un 48enne di Tolentino, condannato in via definitiva a 7 anni e 4 mesi per svariate truffe e appropriazione indebita. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Fermo. Nel carcere di Pesaro è invece finita una 26enne. Alla ragazza infatti il giudice aveva revocato la misura degli arresti domiciliari, dopo essere stata arrestata più volte per evasione.