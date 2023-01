MACERATA - Appuntamento al 15 gennaio, alle 17.30. Lo storico complesso maceratese associazione culturale teatro Oreste Calabresi asp presenterà lo spettacolo, un testo inedito di Maria Antonietta Labrozzi

Al teatro Lauro Rossi di Macerata, per la 54esima rassegna nazionale d’arte drammatica Angelo Perugini, lo storico complesso maceratese associazione culturale teatro Oreste Calabresi asp presenterà “Storie che fanno bene alla salute”, un testo inedito di Maria Antonietta Labrozzi. Appuntamento al 15 gennaio, alle 17.30. «Il regista Diego Dezi ha pensato che le storie di cui parla l’autrice avrebbero avuto sulla scena un’efficacia ancor più dirompente nell’animo dello spettatore proprio perché quasi dialogano con chi ha a cuore la propria salute psicologica e coltiva perennemente “la speranza” – si legge nella nota del Comune -. Certamente non si vuole consigliare una speranza covata tra sospiri e occhi al cielo, legando il proprio destino ad un colpo di fortuna. La speranza di cui parla Maria Antonietta Labrozzi è dinamica, non è un’illusione né un sogno, è consapevolezza delle nostre possibilità di raggiungere obiettivi concreti. La speranza se resta seduta non si realizza. La speranza cresce e si consolida perseguendo la gratitudine invece dell’irriconoscenza, la condivisione invece del possesso, l’armonia invece del disordine, la perseveranza invece della resa. In quest’ottica le storie di Angelo che torna dalla “Merica”, di Luisella salvata dai compagnucci di giochi, degli innamorati senza ombrello, di Leopoldo che salda il suo conto con la società e con se stesso, di Elio che ha conservato un vecchio rullino, di Filippo che scrive sotto le bombe, del ragazzo-uomo che torna lacero dalla guerra e zittisce il Signor Preside, di Vincenzo che si paga gli studi da solo, di Piero che ci mette una “sputazza”, ….e tante altre che si richiamano a valori universali e che impattano positivamente sul nostro equilibrio – conclude la nota -. Uno spettacolo da godere e da apprezzare per la sua versatilità drammaturgica, con passaggi drammatici ma anche leggeri… come quelli che affrontiamo ogni giorno».

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita fino a sabato alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini. La domenica la biglietteria è al teatro Lauro Rossi.