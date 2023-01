CIVITANOVA - Domenica 15 gennaio alle 17 al teatro Rossini appuntamento con l'orchestra fiati "Insieme per gli altri" con la partecipazione della corale Angeletti

Croce verde & friends a Civitanova, concerto della corale Angeletti a scopo di beneficenza domenica 15 gennaio. Alle 17 al teatro Rossini la prima edizione di uno spettacolo pensato per la solidarietà.

L’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri, in collaborazione con la corale Angeletti si esibirà in un concerto che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’ente di assistenza. L’ingresso, 12 euro, sarà infatti devoluto alla Croce verde. Per prenotazioni si può contattare Beppe Caputo (dalle 18 alle 21) al numero 335430021.