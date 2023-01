MACERATA - Domani a partire dalle 17 sarà possibile fare un ritratto in polaroid, singolo, di coppia e di famiglia, realizzato con fotocamera d’epoca

Le iniziative per le festività proseguono in Galleria del Commercio a Macerata. La partecipazione e il successo del set fotografico e del brindisi con residenti e titolari di attività in centro ha spinto gli organizzatori a proseguire fino all’Epifania. Domani dalle 17 sarà possibile nei locali ex Upim aderire all’iniziativa e farsi realizzare un ritratto in polaroid, singolo, di coppia e di famiglia, realizzato con fotocamera d’epoca, nello studio allestito in occasione delle festività natalizie

A realizzare gli scatti sarà Fabrizio Centioni che per l’occasione ha portato lo Studiomobil, uno studio fotografico itinerante, all’interno del quale si potrà posare per uno scatto personalizzato. Sarà possibile acquistare i gustosi prodotti della Fabbrica di Cioccolato, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Hanno partecipato all’iniziativa l’agenzia immobiliare CasaTasso, assicurazioni Generali, Fotomobil, Cronache Maceratesi, Skin Medic e Speed Queen, Boma e la Fabbrica di Cioccolato.

(Redazione Cm)