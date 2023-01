MACERATA - L'appuntamento è per sabato alle 18,30. Organizza l'associazione Cure Palliative Gigi Ghirotti per supportare l'attività dei volontari che si prendono cura dei pazienti dell'Hospice

Un concerto per scoprire i legami tra Franz Liszt e Dante Alighieri e supportare il lavoro quotidiano dei volontari che ogni giorno si prendono cura dei pazienti dell’Hospice di Macerata.

Sabato, alle 18,30, l’associazione Cure Palliative Gigi Ghirotti Macerata apre le porte del teatro della Società Filarmonica di Macerata per “Franz Liszt e la Sonata dopo una lettura di Dante: quando l’artista dipinge l’inferno”, un evento-concerto del maestro Andrea Chindamo, dove sarà eseguito e spiegato il capolavoro pianistico lisztiano “Après une lecture de Dante. Fantasia quasi Sonata”, con particolare attenzione al legame con il canto V della Divina Commedia di Dante.

Con questo evento l’associazione vuole portare l’attenzione sulle attività dei suoi volontari a favore delle persone ricoverate all’Hospice, al nuovo progetto di supporto dei volontari a domicilio (Progetto Insieme per), al supporto psicologico del lutto (Progetto Fenice). A febbraio inoltre partiranno i nuovi corsi di formazione dei volontari per l’Hospice, per il domicilio e per le attività di supporto tecnico organizzative. L’ingresso al concerto è libero, chi vorrà potrà supportare l’associazione con una donazione. Per informazioni sull’evento e l’associazione tel 3515805367 o via mail [email protected]