POLLENZA - L'appuntamento è per venerdì dalle 17,30. Resterà aperta fino al 15 gennaio la mostra "Il cardinale Fernando Cento. Vescovo fascinatore"

Rimarrà allestita fino al 15 gennaio la mostra fotografica all’interno della sala convegni nel palazzo comunale di Pollenza celebrativa del cardinale Fernando Cento dal titolo “Il cardinale Fernando Cento. Vescovo fascinatore”, curata da Alvaro Valentini.

La mostra, a cento anni dall’elezione a vescovo di Acireale (22 luglio 1922) e a cinquanta dalla morte (Roma, 13 gennaio 1973) è l’occasione per celebrare una delle più spiccate figure della chiesa del xx secolo, orgoglio e vanto delle Marche e in particolare di Pollenza. La mostra seguirà i seguenti orari di apertura: 1-6-7-8-14-15 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20. Venerdì 13 gennaio, a conclusione del viaggio celebrativo in memoria del cardinale Cento, alle 21 all’interno della sala nobile ci sarà l’incontro “Ricordando il nostro cardinale”, tra aneddoti, curiosità, lettura di testi e tanta musica.

Il giorno dell’Epifania, invece, a nella chiesa della Santa Famiglia di Casette Verdini è previsto uno spettacolo, mentre al chiostro Sant’Antonio di Pollenza dalle 17 inizierà l’attesa per l’arrivo dei Re Magi. Dalle 17,30 in poi, in piazza della Libertà, l’Avis di Pollenza organizza l’evento “Befana sotto la torre”, la befana si calerà dalla torre, con tante dolci sorprese per bambini e non solo. Nel centro storico del paese, inoltre, sarà possibile continuare a visitare fino al 6 gennaio 2023 “Le vie dei presepi”, a cura dei commercianti.