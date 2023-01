MACERATA - Dopo due anni di stop, ritorna il tradizionale appuntamento del 6 gennaio in piazza della Libertà. Si inizia alle 16. L'assessore Sacchi: «Anche in questo caso ci aspettiamo una grande partecipazione con bambini e famiglie che potranno vivere un momento magico e coinvolgente»

La Befana torna a scendere dalla Torre dei tempi a Macerata dopo due anni di assenza: l’appuntamento è per venerdì in piazza della Libertà.

«L’appuntamento del 6 gennaio sarà una vera e propria festa di popolo e di piazza, la degna conclusione di oltre 35 giorni di eventi del cartellone natalizio che ha superato ogni nostra aspettativa a livello di pubblico, di presenze, di coinvolgimento, di incoming turistico con positive ricadute economiche – ha commentato l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi -. Anche in questo caso ci aspettiamo una grande partecipazione con bambini e famiglie che potranno vivere un momento magico e coinvolgente».

«La Pro loco di Villa Potenza è orgogliosa di poter tornare nella magnifica piazza della Libertà per l’evento Miss Befana e dare vita a un momento di aggregazione e felicità per bambini, genitori e nonni – ha aggiunto Giuseppe Luzi, presidente della Pro loco di Villa Potenza –. Per un pomeriggio torneremo tutti bambini dimenticando, anche solo per un attimo, le cose brutte dell’anno passato per lasciare spazio alla condivisione e alla festa».

Ad aprire le danze, a partire dalle 16, l’arrivo in piazza delle Befane a cavallo e, a seguire, alle 17, l’elezione di Miss Befana, il concorso organizzato dalla Pro loco di Villa Potenza e giunto alla sua quindicesima edizione, che proclama, grazie alla giuria formata da bambini e bambine, la vecchina più simpatica e originale. Parteciperanno allo spettacolo, con esibizioni a tema, i bambini e le bambine di Oltakademi, scuola di ballo di Olta Shehu. Ospite speciale Nicole Marzaroli, giovanissima e talentuosa cantante che nel 2017 è arrivata seconda allo Zecchino d’oro. Alle 18 è in programma la spettacolare discesa dalla torre civica curata dai vigili del fuoco di Macerata. Presentatori della manifestazione saranno Alessandra Pierini e Claudio Ricci.