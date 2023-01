L'APPUNTAMENTO per il pomeriggio del 6 gennaio a cura dell’associazione “I Ponti del Diavolo”

Torna la Befana del Ponte del Diavolo, l’evento a cura dell’associazione “I Ponti del Diavolo”, presieduta da Carla Passacantando, in collaborazione con il Comune di Tolentino, dopo due anni di stop a causa del covid. Arriva la vecchietta con le scarpe rotte dopo il grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni. Il 6 gennaio, alle 16, è prevista la partenza al Ponte del Diavolo del corteo delle Befane per il raduno in piazza della Libertà di Tolentino dopo una breve tappa alla casa di riposo per salutare gli anziani e portare loro un pò di serenità. Le Befane che vogliono partecipare devono ritrovarsi al Ponte del Diavolo alle 15,30. Il corteo sarà allietato dal canto della Pasquella con il gruppo “Cantastorie” di Treia. Di Befane ce ne saranno per tutti i gusti, tra queste anche l’equilibrista che scenderà dalla Torre degli Orologi, in piazza della Libertà, con l’ausilio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e della caserma di Macerata per distribuire dolciumi ai più piccoli. Al termine i bambini eleggeranno la Miss Befana 2023.