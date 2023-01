“A notte de Natà” in scena a Treia

TEATRO - Mercoledì 4 al santuario del Santissimo Crocifisso e domenica 8 gennaio nell’oratorio parrocchiale di Chiesanuova (entrambi alle 21)

Ritorna in scena a Treia con due date lo spettacolo “A notte de Natà” della Compagnia Valenti per la regia di Francesco Facciolli.

Si tratta di un’opera che prende spunto e contenuto dalla tradizione sacra e profana del Natale, la tradizione popolare, in cui eccelse, per averne collezionata in larghissima mole, Giovanni Ginobili. Partendo dalle raccolte di Ginobili la storia racconta del passato e inserisce elementi del presente. Il sottotitolo, “Tutte ‘e vestje sa parlà” è stato un altro elemento di ispirazione. Si racconta, in un proverbio locale, che la notte di Natale, in occasione della nascita santa, tutte le bestie abbiano la facoltà di parlare fra loro; il proverbio, quindi, è diventato il titolo ed il sottotitolo della commedia; inoltre, per la prima volta, l’opera presenta musica e canto dal vivo.

«La scelta dell’allestimento nelle chiese – commentano gli autori Fabio Macedoni e Alessandra D’Oria – come luogo di rappresentazione non è casuale in quanto l’argomento trattato è legatissimo alla tradizione cattolica della nostra terra e della nostra spiritualità. Il dialetto, poi, è la lingua linfa della nostra prima conoscenza, quella che si succhia insieme al latte materno e che rispecchia in pieno il “sentire” di ognuno. Non bisogna neppure scordare che il teatro nasce sui sagrati delle chiese, per raccontare le sacre scritture. Dunque sono molte le motivazioni che possono spiegare questa scelta, peraltro incoraggiata ed avallata anche dai vescovi Nazzareno Marconi e Francesco Massara».

Dopo le cinque date di dicembre a Offida, Urbisaglia, Agugliano, Caldarola e Castelraimondo, la commedia sarà in scena di nuovo nel mese di gennaio; fra le altre date ci sono quelle treiesi: mercoledì 4 al santuario del SS. Crocifisso alle ore 21 e domenica 8 gennaio nell’Oratorio Parrocchiale di Chiesanuova alle 21. La commedia sarà ad ingresso gratuito, grazie anche al sostegno di aziende locali, Infissi Design, Oro della Terra, Bcc di Filottrano, Filiale di Treia e dell’Amministrazione Comunale treiese. L’opera si giova anche del patrocinio delle Diocesi di Macerata e Camerino, della Uilt, della Regione Marche, della Provincia di Macerata e del Comune di Treia medesimo.

«L’idea è stata sicuramente coinvolgente e gli effetti molto incoraggianti, almeno finora; – dice il regista Francesco Facciolli – questa esperienza è assolutamente nuova; il teatro è un poliedro e scoprirne via via tutte le facce diventa, in ogni occasione, un’esperienza entusiasmante. In questa commedia c’è molto di serio e c’è molto di comico-brillante: in effetti è uno specchio fedele della vita, attraversata da momenti diversi ed opposti che scandiscono le giornate di ognuno di noi. Il tutto nella notte della magia divina nella quale Gesù nasce: la tradizione e la fede, la spiritualità e la carnalità si incontrano per assistere alla Nascita santa. Gli spettacoli rappresentati sono stati e continueranno ad essere una bella occasione di divertimento e di riflessione, elementi inscindibili dell’opera teatrale».

«Partecipiamo con estremo convincimento a questo progetto della Compagnia Valenti – dichiara l’assessore e vice sindaco David Buschittari – che oltrepassa i limiti del consueto e si avventura felicemente nel campo della fantasia pur rimanendo ben salda, ancorata a terra. L’esperimento di rappresentare questo lavoro nelle chiese (l’anno scorso a San Michele) è stato apprezzato ovunque, per cui siamo ben lieti che quest’opera della tradizione trovi accoglimento favorevole; che sia in chiesa o altrove, è sempre importante perché ci ricorda i nostri legami col territorio e con la sua civiltà più retrodatata». Per info: 335 7681738.