TOLENTINO - Al teatro Nicola Vaccaj, l'1 gennaio alle 21, si esibirà l’orchestra Salvadei Brass. Lo spettacolo è firmato dal direttore artistico Marco Gasparrini

Ritorna, dopo più di dieci anni di assenza, il concerto di Capodanno al teatro Nicola Vaccaj di Tolentino, che inizierà alle 21 e per l’occasione vedrà la presenza dell’orchestra Salvadei Brass. Il Salvadei Brass (decimino di ottoni e percussioni) è presenza stabile da un ventennio alle stagioni liriche dello Sferisterio di Macerata. È composto da musicisti provenienti da alcune fra le più prestigiose orchestre italiane. Ha al suo attivo tournée concertistiche a livello nazionale ( tra cui Alcamo, Roma, Avellino, Lecco, Modena, Parma, Cervia, Genova, Milano) ed internazionale (Germania, Ucraina, Repubblica Ceca, Brasile, Francia, Malta).

Lo spettacolo è firmato da Marco Gasparrini, direttore artistico della Salvadei Opera&Concert. «La performance concertistica si snoderà in due parti – si legge nella nota del Comune -. La prima parte sarà incentrata sull’esecuzione tratta dalle più importanti sinfonie e suite operistiche abbracciando il periodo verista. La seconda, più brillante, sarà caratterizzata da brani trascritti appositamente per l’organico che toccano il Novecento americano, fino a giungere a brani di genere, stile e provenienza alquanto eterogenea dal musical, al latino-americano, a musiche da film – spiega il Comune -. Un’occasione imperdibile per dare il benvenuto al 2023 non soltanto per gli amanti della musica, ma un’opportunità per lasciarsi trasportare dal vivo dal suo fascino e per vivere appieno l’atmosfera natalizia».

L’iniziativa musicale del primo gennaio gode del patrocinio del Ministero della Cultura. Il costo del biglietto è di 10 euro (ridotto 5 euro). Per informazioni e prenotazioni: 0733960059 e 0733230735. Online: www.vivaticket.com.