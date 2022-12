CIVITANOVA - Festa il 6 gennaio dalle 15,30: animazioni con Pink Mary, Silvia Martini e Dott Stok fino all'arrivo della protagonista di giornata. Ecco il programma completo

Civitanova si prepara a festeggiare il 2023, con l’atteso ritorno di un grande evento in piazza XX Settembre: la Festa della Befana. Venerdì 6 gennaio, torna l’appuntamento con una delle figure più amate di sempre dai bambini, tradizione che da due anni è stata interrotta a causa del Covid e che quest’anno sarà organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Proscenio Teatro e vigili del fuoco. Quella del 6 gennaio sarà una giornata lunga ed interamente dedicata alla simpatica vecchietta che vola sulla scopa portando regali ai bambini.

Piazza XX Settembre sarà la casa dove l’aspetteranno tutti insieme, grandi e piccoli: dalle 15,30 e fino alle 17,30 a fare compagnia al pubblico ci saranno tantissime animazioni fino all’arrivo della protagonista assoluta della giornata. Tre artisti si esibiranno ininterrottamente per due ore, alternandosi. In scena si potranno ammirare Pink Mary, da Torino, che presenterà “s.VAMP.ita”, uno spettacolo di danza aerea ed acrobatica, fatto su una struttura alta sette metri, con virtuosismi in aria e a terra, divertente, spettacolare, adatto al pubblico di tutte le età. Pink Mary ripeterà due volte il suo show.

Insieme ci sarà Silvia Martini, con il suo Happy Hoop, uno spettacolo nel quale darà spazio alla sua incredibile abilità, riuscendo a giocare e danzare con una quantità di hula hoop davvero impressionante. Anche Silvia Martini ripeterà per due volte il suo show. Terzo amico della giornata sarà Dott. Stok, personaggio stravagante e imprevedibile, che arriverà a Civitanova con i suoi trabiccoli per condurre i presenti in un mondo straordinario popolato da macchine fantastiche capaci solo di farci divertire e sognare.

Alle 17,30, terminata l’attesa, si entrerà nel cuore dell’evento. Dalle finestre del Palazzo comunale scenderà una Befana sospesa in aria, realizzata dai vigili del fuoco, che tornano finalmente dopo la pausa dovuta alla pandemia. Una volta che la vecchietta toccherà terra, scatterà l’ultima parte della festa: da piazza XX Settembre partirà il carro allegorico, con una Befana sospesa in aria che volerà sopra la testa delle persone e tante altre intorno ad accompagnarla. Il carro percorrerà il vialetto nord, poi viale Matteotti, via Duca degli Abruzzi, corso Umberto I, per tornare infine in piazza XX Settembre dove la festa si concluderà con la tradizionale distribuzione di caramelle a tutti i bambini presenti. L’ingresso è libero.