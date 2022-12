Il presepe tradizionale siciliano

MACERATA - E' stato realizzato da Giorgio Moroni vicino alla chiesa di Consalvi ed è visitabile per tutto il periodo delle feste

Un presepe tradizionale siciliano nei pressi della chiesa di Consalvi, a Macerata, realizzato con passione e dedizione da Giorgio Moroni. Si tratta una realizzazione artistica che ricrea i paesaggi e le scene di vita tipiche del periodo della natività. Le statuine sono realizzate dalla scuola siciliana di Angela Tripi e la cura per i dettagli sono le caratteristiche di questo presepe, visitabile per tutto il periodo delle feste nei giorni festivi dalle 10 alle 20 e nei giorni prefestivi dalle 15 alle 20. Per informazioni telefonare al numero 3393342803.