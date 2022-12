MORROVALLE - L'appuntamento è per il 2 gennaio alle 21: sul palco l'orchestra sinfonica Puccini, la soprano Annalisa Raspagliosi e il tenore Anzor Pilia

A Morrovalle torna il Concerto di Capodanno: appuntamento il 2 gennaio alle 21 all’Auditorium San Francesco. Saranno eseguite dall’orchestra sinfonica Puccini, diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, le più celebri pagine d’opera, con le musiche dei più grandi compositori. Due i solisti d’eccezione: la soprano Annalisa Raspagliosi, protagonista di una recente edizione del Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia e il tenore Anzor Pilia.

«Il Concerto di Capodanno – ha spiegato il maestro Sorichetti – è il nostro modo per augurare a tutta la cittadinanza un 2023 di grande serenità: quale occasione migliore se non utilizzando le note, con la musica che da sempre è portatrice di messaggi di speranza. MorroValle d’Armonia è una rassegna che è nata con un duplice scopo: non solo quello di creare eventi di spessore, ma anche quello di far risaltare la cultura locale, dando ai morrovallesi e ai turisti spunti per riscoprire e scoprire la storia del territorio. Per questo il concerto si tiene nella significativa location dell’Auditorium San Francesco, che con la sua acustica e magia ci accompagnerà anche quest’anno in un percorso musicale di qualità».

Biglietti online su https://www.ciaotickets.com/biglietti/concerto-di-capodanno-morrovalle, in tutti i punti vendita Ciaotickets e il giorno del concerto direttamente all’Auditorium San Francesco (aperto dalle 20).