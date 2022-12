CIVITANOVA - Rientrano nei finanziamenti del Cipess, come l'intervalliva di Macerata. La Regione: «Due opere che risolveranno definitivamente problemi di traffico». Risorse anche per le Statali 502 e 78 nei tratti di Belforte e Sarnano. Per le Marche un totale di 430 milioni

Fondi del Cipess, 10 milioni per la rotatoria alla fine della superstrada a Civitanova e per il sottopasso sulla Statale. Oltre alla già annunciata intervalliva a Macerata, nei 430 milioni finanziati per le Marche figurano dunque anche altre le opere che potranno essere appaltate a breve nel Maceratese: oltre alle infrastrutture che riguardano la costa, altri 69 milioni per l’adeguamento della Statale 502 della Statale 78 nei tratti di Belforte e Sarnano.

«Investimenti fondamentali per la nostra regione – dice il presidente della Regione Francesco Acquaroli – frutto di un grande lavoro di programmazione, di ascolto dei territori e della volontà della nostra amministrazione e dell’intera filiera istituzionale di dotare i territori di opere adeguate alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Quello delle infrastrutture è un tema cardine per lo sviluppo delle Marche, sul quale siamo concentrati sin dal primo giorno del nostro insediamento. Un ringraziamento lo voglio rivolgere al presidente del consiglio Giorgia Meloni che, dopo l’importante risposta per l’alluvione, anche in questo caso ha dimostrato un’attenzione concreta nei confronti delle Marche. Un risultato ottenuto grazie anche al grande lavoro portato avanti da Anas e dalla nostra Regione».

Per il Maceratese dunque spiccano, oltre all’intervalliva (leggi l’articolo) l’allacciamento tra la superstrada Civitanova-Foligno e la Statale con la realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario. Le due importanti infrastrutture erano state finanziate dall’allora ministro Riccardo Nencini nel 2016 stanziando 14 milioni. Il progetto del sottopasso subì però un arresto per la volontà politica del centrodestra che affidò un progetto alternativo all’architetto Romozzi che prevedeva una rotatoria provvisoria e un sistema di riammagliamento, mentre del sottopasso non si è più parlato, pur rimanendo esistente il progetto al Ministero. La rotatoria provvisoria è stata invece realizzata proprio pochi mesi fa e inaugurata appena 3mesi fa. Ora per volontà proprio del governo Meloni quelle opere vengono di nuovo sbloccate. «Due opere che risolveranno definitivamente problemi di traffico che riguardano, non solo i comuni costieri della provincia di Macerata, ma le migliaia di mezzi che attraversano una dei nodi più importanti per i collegamenti nord-sud della dorsale adriatica e quelli est-ovest tra Marche, Umbria e Centro Italia», spiega la Regione. In questo caso sono stati assegnati ulteriori 10 milioni e mezzo di euro per arrivare alla copertura completa che è pari a 24,4 milioni di euro.

Tra le opere per cui c’è un maggiore finanziamento anche la Pedemontana delle Marche, per la perizia di variante necessaria a seguito di rinvenimenti archeologici nei tratti Castelraimondo Nord-Castelraimondo Sud e Castelraimondo Sud-Innesto SS77 presso Muccia. Con riferimento al piano di accessibilità alle aree del cratere, sono stati assegnati fondi aggiuntivi per un totale di 69,5 milioni di euro destinati all’adeguamento della Statale 502 e della Statale 78 nei tratti Belforte-Sarnano, Sarnano-Amandola e Amandola-Servigliano.