VOLLEY - Con la gara dei quarti di finale in programma domani alle 20.30 all'Eurosuole Forum si apre l’avventura dei biancorossi nella manifestazione. Lo schiacciatore Mattia Bottolo: «Quest’anno qualificarsi alla final four varrebbe doppio perché siamo un gruppo molto rinnovato»

Con la gara dei quarti di finale in programma domani alle 20.30, tra Lube e Allianz Milano all’Eurosuole Forum, si apre l’avventura dei biancorossi nella Coppa Italia 2022/23. «L’obiettivo – scrive il club cuciniero – è l’approdo alla final four fissata per il 25 e il 26 febbraio al palazzetto di Roma». Padroni di casa in salute e reduci da un ciclo importante di vittorie valso l’attuale primato nella Pool C di Champions League e il secondo posto nella classifica di Regular Season in SuperLega. Per l’esattezza, la Lube viene dai tre successi europei, di cui due esterni, e da cinque affermazioni in campionato, di cui tre in trasferta. L’ultima centrata in tre set nel match di Santo Stefano alla Kioene Arena contro la Pallavolo Padova.

«Milano non ha espresso la sua miglior pallavolo nelle ultime apparizioni, ma resta una rivale scomoda, che sa far male, come ha dimostrato espugnando la Blm Group Arena di Trento in quattro set nella nona di andata – si legge nella nota della società biancorossa -. Penalizzati dalle assenze, i meneghini hanno avuto una flessione nei successivi match. Prima la sconfitta per 3-1 a Monza con Civitanova, poi una bella reazione a Taranto vanificata dalle battute d’arresto a Cisterna e in casa con Monza nel derby lombardo».

Il match compreso nell’abbonamento alle gare interne della Lube. In caso di vittoria, la Lube sfiderebbe in semifinale la vincente di Modena – Trento al palasport di Roma sabato 25 febbraio. Dopo undici qualificazioni consecutive alla final four e reduce da due vittorie consecutive in finale, la Lube nella passata stagione è uscita ai quarti perdendo 3-1 proprio contro l’Allianz Milano tra le mura amiche.

«Tornare a Padova e trovare il palas pieno mi ha fatto effetto – dice Mattia Bottolo, schiacciatore della Lube -. Ci tengo a vedere un Eurosuole Forum altrettanto festante con Milano perché so che i tifosi marchigiani non sono da meno. Quando siamo in campo il sostegno dagli spalti ci carica e ci aiuta a trovare ulteriori motivazioni. I nostri supporter possono mettere pressione agli avversari e far sentire la spinta di un’intera città. Quando dico che il pubblico spingerà con noi la palla dall’altra parte della rete lo penso davvero. Quest’anno qualificarsi alla final four varrebbe doppio perché siamo un gruppo molto rinnovato. Ogni nostra vittoria ha un grande peso specifico perché non c’è nulla di scontato, credo sia emozionante per chi ci segue. I senatori hanno voglia di riscatto dopo l’eliminazione della passata stagione, ma non lo lasciano trapelare, anzi ci danno tranquillità – conclude Marria Bottolo -. Per noi è una partita chiave tutt’altro che semplice, da dentro o fuori, ma abbiamo tanta voglia di chiudere il 2022 con il nono successo di fila e vogliamo farlo davanti ai Predators».