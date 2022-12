MATELICA - L'appuntamento con la comunità scolastica in occasione del Natale

L’arcivescovo Francesco Massara all’Ipsia “Don Pocognoni” di Matelica per le messa natalizia. L’appuntamento è andato in scena giovedì. dall’arcivescovo Francesco Massara.

Massara si è rivolto alle studentesse e agli studenti parlando loro di ascolto, dell’esserci, del vivere serenamente la giovinezza consapevoli della fortuna che si ha nel poter frequentare la scuola, studiare, comprendere la realtà e sviluppare uno spirito critico per non farsi ammaliare dai finti valori. Poi il momento della processione offertoriale durante la quale sono stati portati all’altare gli “strumenti del mestiere” dell’istituto: dalle creazioni dei laboratori di meccanica, ottica e odontotecnica alle chiavi dei collaboratori scolastici che curano i locali, fino al cartaceo del personale di segreteria che ogni giorno si applica per garantire l’efficienza amministrativa.

La dirigente reggente del “Pocognoni” Alessandra Gattari ha ringraziato per la bella occasione di vicinanza donata ai giovani. Durante la celebrazione sono state ricordate alcune persone appartenenti alla comunità dell’Ipsia che purtroppo non ci sono più, tra cui i giovanissimi Lucia ed Emanuele, i cui familiari hanno partecipato alla celebrazione.