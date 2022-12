CALCIO - Gli auguri di società, allenatore e compagni al centrocampista che da 20 anni veste la stessa maglia. «E' sempre il primo ad arrivare al campo sportivo». Un aneddoto: «In una partita calciò tre rigori e sul terzo si strappò. Nonostante ciò, li segnò tutti»

di Michele Carbonari

Sergio Ciccarelli compie cinquant’anni, da venti bandiera della squadra di calcio di Colbuccaro, attualmente militante in Terza categoria. “Lu Ciccà”, com’è soprannonimato e conosciuto nel mondo del pallone, taglia oggi il traguardo del mezzo secolo di vita. «Alla tenera età di cinquant’anni è ancora il primo ad arrivare al campo sportivo, il primo a stare sulla stuoia a fare gli esercizi prima degli allenamenti: un grande esempio per tutti». Sottolinea mister Emanuele Francucci.

Da sempre calciatore, Sergio Ciccarelli gioca a centrocampo e lavora alla Rema Tarlazzi. Ha esordito in prima squadra con il Casette Verdini, dove vive insieme alla moglie e alla figlia, poi un anno con la Juventus Club Tolentino, prima di “sposare a vita” la maglia del Colbuccaro, di cui è la colonna portante e ben voluto da società e compagni di club. Infatti, qualche giorno fa tutti hanno firmato una maglietta celebrativa per i venti anni di fedeltà al Colbuccaro, alla vigilia del suo 50esimo compleanno.

«Su di lui conosco un piccolo e divertente aneddoto su Sergio: in una partita calciò tre rigori e sul terzo si strappò. Nonostante ciò, li segnò tutti – racconta il capitano Nicola Pieroni -. In quel periodo ancora non ero a Colbuccaro. Sono arrivato più di dieci anni fa, quindi conosco Sergio ormai da molto tempo e sono cresciuto in questo gruppo con lui. In questi anni è sempre stato un punto di riferimento per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento alla maglia che ha sempre dimostrato in allenamento ed in partita. Lo ringrazio a nome di tutta la squadra, gli faccio i complimenti per il traguardo raggiunto e lo aspetto in campo subito dopo le feste per iniziare forte il 2023».

«Parlare di Sergio per me è importante perché l’ho conosciuto ormai più di sedici diciassette anni fa, ancor prima di andare a giocare a Colbuccaro. Poi quando siamo diventati anche compagni di squadra mi ha aiutato molto a crescere, perché ero ancora abbastanza giovane. Mi ha aiutato ad andare avanti nelle difficoltà. È stato di grande insegnamento – dice Emanuele Francucci, ora allenatore della formazione biancoceleste -. Dopo tanti anni, ci siamo ritrovati di nuovo a Colbuccaro e lui ancora è lì come giocatore, come uomo e come grande amico. Alla tenera età di cinquant’anni è ancora il primo ad arrivare al campo sportivo, il primo a stare sulla stuoia a fare gli esercizi prima degli allenamenti. È quindi un grande esempio per tutti. Per me è anche un collaboratore importante perché mi aiuta nelle relazioni con i ragazzi e con la società. Ormai siamo veramente amici, andiamo a cena insieme anche con le famiglie. Tanti tanti auguri per questi primi cinquant’anni di vita.

«A nome di tutta la società – fa eco il presidente Roberto Luchetti – auguro tanti auguri al nostro Sergio Ciccarelli per i suoi 50 anni. Ma più di tutti, per i suoi venti anni a Colbuccaro. Ha dato tanto per questa maglia ed è un esempio per i più giovani. Grazie Sergio».