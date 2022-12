VOLLEY A3 - Al Banca Macerata Forum, lunedì 26 alle 18, arriva la formazione umbra: «Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione»

L’ultima partita del 2022, nonché la prima del girone di ritorno, vede la Med Store Tunit ospitare al Banca Macerata Forum l’ErmGroup San Giustino lunedì 26 alle 18. La squadra umbra si trova in settima posizione, tre punti dietro i biancorossi e nella gara di andata subì una sconfitta per 3-0 al termine di una sfida dominata dalla Med Store Tunit. San Giustino arriva da due vittorie nelle ultime tre partite: il 3-1 di prestigio contro Pineto, il 3-0 in casa di Mirandola, prima di cedere 3-2 in casa in favore di Garlasco. Rispetto all’andata la Med Store Tunit è cambiata e ora riparte con Luisetto al centro e il ritorno di Lazzaretto in attacco e grazie agli ultimi positivi risultati è riuscita a conquistare il quarto posto in classifica e l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il palleggiatore Martin Kindgard parla del momento della Med Store Tunit. «Siamo soddisfatti delle ultime vittorie, abbiamo affrontato una prima parte di stagione complicata ma abbiamo chiuso l’andata con tutti gli obiettivi ancora in gioco: siamo in corsa per i primi posti in campionato e abbiamo centrato la qualificazione in Coppa Italia. Siamo vivi e pronti a giocarcela fino in fondo. Ci sono anche aspetti sui quali dobbiamo migliorare: l’autorità nell’affrontare le partite, essere più maturi e concreti quando prendiamo il vantaggio. Siamo però sulla buona strada con il lavoro quotidiano e grazie all’arrivo dei nuovi». Proprio Luisetto e Lazzaretto completano il roster. «I nostri nuovi compagni ci aiuteranno ad allenarci meglio e a giocare in partita. Lavoriamo per migliorarci e diventare una squadra più matura, poi parlerà il campo, saranno le gare giocate a dirci dove siamo arrivati. A partire dalla prossima contro San Giustino, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione».