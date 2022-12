NATALE - L'iniziativa del club durante la conviviale al teatro della Flarmonica

Si è tenuta nei locali del teatro della Filarmonica la tradizionale festa degli auguri del club Lions Macerata Host. Prima dell’inizio della conviviale il tanti soci presenti hanno accolto con calore due nuovi soci, la docente e giornalista Maria Laura Pierucci e il commercialista Marco Lorenzini presentati al club dal vice presidente Massimo Serra ed ufficialmente investiti durante cerimonia dal presidente Tommaso Martello e dalla cerimoniera Alessandra Massari.

La conviviale, con menù rigorosamente natalizio, è stata allietata dal gruppo musicale Stefano Conforti quartet, conclusasi con una tombolata ed il rituale brindisi di augurio. Per l’occasione il direttivo del club, su proposta del presidente, ha deciso di rinunciare all’acquisto dei consueti regali per i soci e signore, per i donare un sorriso con una emozionante consegna di giochi ai quei bambini che purtroppo dovranno passare le festività in ospedale lontani dagli affetti familiari.

Per questo il club ringrazia anche per l’ospitalità e la disponibilità di tutto il personale sanitario del reparto pediatria dell’ospedale di Macerata.