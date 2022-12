VOLLEY - Lunedì alle 17 le arancionere scenderanno in campo al PalaCarneroli. Coach Paniconi: «L’augurio è quello che venga fuori innanzitutto una partita combattuta e poi di riuscire a muovere la classifica, un aspetto fondamentale per noi»

È arrivato il momento del derby marchigiano in versione natalizia per la Cbf Balducci Hr Macerata. Lunedì (ore 17, diretta tv Sky Sport Arena e streaming volleyballworld.tv) scende in campo in trasferta al PalaCarneroli di Urbino contro la Megabox Ond.Savio Vallefoglia per la tredicesima e ultima giornata del girone di andata. Obiettivo primario è tornare al successo e ottenere la terza vittoria stagionale per arrivare al giro di boa occupando una migliore posizione in classifica, abbandonando l’attuale ultimo posto occupato per il peggiore quoziente set a parità di punti e vittorie con Pinerolo. Ad un solo punto davanti alle arancionere, al terz’ultimo posto e dunque in quota salvezza, c’è Perugia. Impresa complicata sul campo della formazione pesarese, sicuramente squadra molto ben attrezzata e desiderosa allo stesso modo delle maceratesi di risalire la classifica. Vigilia e giorno di Natale in palestra al Banca Macerata Forum per Fiesoli e compagne, poi il 26 la partenza per Urbino.

«È arrivato il momento di questo derby per chiudere il girone di andata – dice coach Luca Paniconi – sicuramente sempre un momento affascinante visto che è la prima volta che lo viviamo in A1, un motivo di grande attesa. Noi veniamo da una sconfitta abbastanza pesante, non tanto per il risultato in sé, ma per come è avvenuta e per l’importanza che aveva per noi quella partita. Quindi abbiamo sicuramente tanta voglia di fornire una prestazione importante: ovviamente siamo pienamente consapevoli e rispettosi del valore del nostro avversario, che ha qualità da vendere. L’augurio è quello che venga fuori innanzitutto una partita combattuta e poi di riuscire a muovere la classifica, un aspetto fondamentale per noi».

La Megabox Vallefoglia è guidata in panchina da coach Mafrici, la regia è affidata alla statunitense Micha Hancock in diagonale con l’opposta Vittoria Piani (in alternativa la connazionale USA Merete Lutz). Al centro la serba Maja Aleksic insieme all’ex di turno Giulia Mancini, a schiacciare in banda la russa Tatiana Kosheleva e Sofia D’Odorico. Il libero è Imma Sirressi.

«Ogni giorno stiamo lavorando per essere più forti, per diventare squadra –commenta Tatiana Kosheleva, schiacciatrice Megabox Ond.Savio Vallefoglia – È vero: nel nostro gruppo ci sono ancora aspetti su quali lavorare e migliorare, ma una crisi, una sconfitta, porta sempre a qualcosa di positivo e credo proprio che siamo molto vicini a questo obiettivo, per arrivare in alto, come squadra. Sono sicura che alla fine metteremo in mostra il nostro vero valore, la nostra forza. Dobbiamo guardare con positività alla partita con Macerata, che rappresenta una nuova opportunità per tornare in corsa, per lasciarci alle spalle una prima parte di stagione che non soddisfa nessuna di noi. Più lucide e meno frenetiche: guardiamo avanti con fiducia per costruire i nostri progressi».