SAN SEVERINO - Hanno animato l’iniziativa “Aspettando Natale” in viale Eustachio e oggi pomeriggio saranno in piazza Del Popolo per disegnare, una vicina all’altra, un grande albero

Babbo Natale? A San Severino arriva in 500. Chiassose, colorate e divertenti, le “nonnine” di casa Fiat si sono già trasformate in renne speciali in occasione delle festività. Nei giorni scorsi hanno animato l’iniziativa “Aspettando Natale” in viale Eustachio e oggi pomeriggio saranno in piazza Del Popolo per disegnare, una vicina all’altra, un grande albero. L’iniziativa è a cura del Gruppo Amatori 500 di San Severino, guidato dal presidente Giovanni Cavallini, che ha deciso di augurare in questo modo buone feste a tutti.