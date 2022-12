POTENZA PICENA - Il Comune prevede una serie di interventi. Il sindaco Noemi Tartabini: «Può diventare un luogo di inclusione, dove trascorrere del tempo, giocare, fare sport all’aria aperta»

Nuova vita per Piazzetta Verde a Porto Potenza: l’area è stata pensata per diventare uno spazio inclusivo tra gioco e pratica sportiva, nei giorni scorsi la giunta ha approvato il progetto esecutivo, realizzato dall’ufficio tecnico con i servizi sociali. Ci sarà l’adeguamento dell’attuale campo da basket, rendendolo fruibile anche per il Baskin, sport la cui pratica include anche che ha difficoltà motorie, sensoriale, psichico-comportamentali, la valorizzazione della zona adiacente alla piazzetta, con l’inserimento di giochi inclusivi e gomma colata, il ripristino del pavimento del campo in erba, la realizzazione di nuovi percorsi e recinzioni idonee.

Il valore economico complessivo dell’opera è di 85mila euro. «Si tratta di un progetto a cui teniamo molto – spiega il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini – Non solo perché riqualifica un’area importante del nostro territorio, ma anche perché ha un elevato valore sociale. Piazzetta Verde potrà diventare un luogo di inclusione, dove trascorrere del tempo, giocare, fare sport all’aria aperta. Un campetto di quartiere con una posizione strategica, grazie alla sua vicinanza ai poliambulatori del Santo Stefano, ma anche al Palazzetto dello sport e al polo scolastico, con collegamento mediante pista ciclopedonalei».

Il progetto è stato candidato dalla giunta ad accedere al finanziamento regionale relativo al “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, che coprirebbe 60mila euro della spesa prevista. «Abbiamo voluto coinvolgere in questa iniziativa – conclude il sindaco – tante realtà radicate sul nostro territorio, in prima linea su sport e disabilità. Perché questo vuole essere davvero un progetto di tutti, per tutti».