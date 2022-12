MACERATA - Ordinanza della polizia locale valida per il 29 dicembre dalle 7 alle 19, ecco cosa prevede. Modifiche al traffico anche a Villa Ficana per il presepe vivente del 26 e 27 dicembre

Montaggio di una gru in via Pancalducci, cambia la viabilità. Così come cambia anche a Villa Ficana in occasione del presepe vivente. Due le ordinanze della polizia locale di Macerata. La prima è valida il 29 dicembre dalle 7 alle 19.

Prevede in via Pancalducci, nel tratto compreso tra via Bramante e via Galasso da Carpi: divieto di transito all’intersezione con via Bramante con indicazione di strada chiusa a 50 metri, eccetto mezzi ditta; divieto di transito all’intersezione con via Galasso da Carpi, eccetto mezzi ditta e residenti nel tratto non interessato dai lavori; divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori ambo i lati. In via Pancalducci intersezione con via Bramante: direzione obbligatoria diritto per i veicoli circolanti in via Pancalducci con direzione periferia; direzione obbligatoria diritto per tutti i veicoli provenienti da periferia verso Macerata. In via Bramante intersezione con via Galasso da Carpi: obbligo di proseguire diritto per tutti gli autocarri con superiori alle 3,5 tonnellate, e gli autobus urbani ed extraurbani con indicazione del percorso da seguire fino alla rotatoria intersecante via Falcone. In via Pancalducci intersezione con via Galasso da Carpi: direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Ventura. In via Galasso da Carpi: divieto di sosta ambo i lati nel tratto compreso tra via Pancalducci e via Bramante dalle 7 alle 19. «Per il servizio di trasporto pubblico locale e per quello urbano Apm – spiega l’amministrazione – è prevista la momentanea interruzione della circolazione nel tratto interessato dai lavori e conseguente rimodulazione del servizio stesso secondo quanto disposto dalle ditte di trasporto».

Per quanto riguarda Villa Ficana invece l’ordinanza è valida il 26 e 27 dicembre dalle 9 alle 22 e prevede: divieto di transito, eccetto residenti per accesso aree private; divieto di sosta con rimozione coatta.