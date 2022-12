RECANATI - Un aiutante, lo zio, e un'arte che ha imparato girando e chiedendo ai presepisti. Alla fine gli hanno rivelato le tecniche. «Le prime statuine le ho realizzate quando avevo 13 anni». La sua ultima creazione si può visitare a Montefiore

Elia, a 18 anni è già un piccolo mago dei presepi meccanizzati. A Montefiore di Recanati si può visitare la sua ultima “fatica”. Lui si chiama Elia Menghini e racconta che «fin da piccolo mi sono sempre piaciuti i presepi meccanizzati, li visitavo tutti insieme con i miei genitori e cercavo di capire come si potevano muovere le statuine». Una domanda a cui rispose anni dopo un presepista che gli spiegò il funzionamento di una semplice statuina che faceva il macellaio, «inoltre mi disse come reperire tutto il materiale per farla muovere.

Da quel momento avevo circa 13 – 14 anni, provai a fare le prime statuine meccaniche per il presepe di casa». Un presepe che con passione Elia iniziò a far crescere realizzando anche qualche casetta in cartone. «Piano piano iniziai a fare sempre più statue meccanizzate e passai dall’utilizzare il cartone al legno fino al polistirolo per realizzare le case e botteghe. Quattro anni fa facendomi prendere la mano nel fare il presepe realizzai nel garage un presepe di circa 15 metri quadrati, con effetti giorno notte e statue meccanizzate.

Quell’anno decisi di aprirlo al pubblico e così fu anche per l’anno successivo; poi arrivò il Covid e non feci nulla nel 2020. Poi l’anno scorso il comitato di quartiere di Montefiore mi diede la possibilità di allestirlo in un container. Visto il successo, quest’anno mi hanno ridato la possibilità, e il presepe è allestito al circolo “Reduci e combattenti” di Montefiore di Recanati», di fianco alla chiesa di San Biagio. È aperto fino all’ 8 gennaio. Nei festivi l’orario è 10-12 e 15-19 e nei pre-festivi dalle 16,30 alle 19. Ingresso libero. Elia tiene a ringraziare «il comitato di quartiere, il parroco di Montefiore e tutti i soci del circolo» e lo zio, che è stato suo aiutante.

(redazione CM)