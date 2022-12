Colore di capelli, come sceglierlo

Come si può fare per scegliere il colore di capelli perfetto per i nostri colori? Ecco alcune dritte per non sbagliare.

23 Dicembre 2022 - Ore 13:27 - caricamento letture

Come capire quale colore di capelli mi sta bene? A chi non è mai capitato di voler rivoluzionare il proprio aspetto esteriore, puntando su un nuovo colore dei capelli? L’idea di tingere i capelli di un rosso ramato, di un biondo intenso, o di un nero corvino, può essere una scelta adeguata, ma prima di procedere con la colorazione è bene valutare quale tinta si adatta meglio al viso, al colore dell’incarnato, a quello degli occhi, al tono e al sottotono della pelle. Desiderare un cambio look è lecito, ma è meglio procedere con la certezza che il nuovo colore renderà giustizia al viso, ne esalterà i lineamenti e le forme, e sarà in grado di correggere eventuali difetti, accendendo lo sguardo. Affrontare la scelta può non essere così complesso, soprattutto se ci si affida all’intelligenza artificiale, considerando di sfruttare le potenzialità del simulatore colore capelli, disponibile on line sui siti dei maggiori brand di settore. Tre semplici step per un test colore Rosso o biondo? La scelta talvolta è ardua senza avere la certezza di quale sarà il risultato finale, se starà bene e soddisferà le aspettative. Oggi tutto è più facile grazie alla tecnologia, che consente di fruire di una prova virtuale, da completarsi in tre semplici step. Con il primo passaggio si può scegliere la modalità con cui provare i colori, valutando se cominciare con la prova ‘live’, utilizzando direttamente la fotocamera del cellulare o la webcam, oppure caricare sul sito online una foto, necessaria per predisporre la prova colore. Il secondo step prevede il test vero e proprio. Non resta che scegliere la nuance preferita, fra la palette dei colori disponibili, e valutare la trasformazione. Possibile condividere il risultato ottenuto salvando l’immagine, per poi girarla ad amici e parenti e valutare i pareri sul look virtuale. Chi ancora è indeciso sul colore può chiedere online il parere degli esperti, rispondendo ad alcune semplici domande, per ottenere i consigli adeguati, e sciogliere eventuali dubbi. Una volta presa una decisione, non resta che acquistare il prodotto nella nuance scelta, e procedere alla colorazione comodamente da casa, approfittando delle guide al fai da te, proposte dagli esperti coloristi per schiarire, tingere o coprire la ricrescita. Come scegliere il colore dei capelli in base alle proprie nuance La soluzione più comune per scegliere il colore dei capelli è quella che passa attraverso le tinte che caratterizzano il viso, per valorizzare i punti di forza quali l’incarnato e gli occhi. Considerando il colore degli occhi, a fronte di un azzurro intenso, vale la pena puntare sulle sfumature del rosso, che garantiscono un autentico effetto wow. Per capire quale colore si adegua meglio, la scelta più consona è quella che prende in considerazione il sottotono della pelle, da stabilirsi osservando soprattutto la nuance delle vene presenti sui polsi. Se a dominare è la sfumatura blu il sottotono è tendenzialmente freddo, nel caso viri al verdastro, abbiamo a che fare con un sottotono caldo. Nello scegliere il colore dei capelli, se il nostro sottotono è freddo meglio privilegiare nuance come il biondo glaciale oppure il nero corvino. I sottotoni caldi invece si adeguano perfettamente a toni tenui quali biondo, castano dorato, o color cioccolato. (Articolo promoredazionale)

