CIVITANOVA - Il capogruppo del Pd chiede di conoscere le motivazioni dietro la delibera che istituisce una zona arancione e consente ai soli residenti di via posteggiare lungo la strada. Per protestare è nato anche un comitato: «Ma il sindaco non li ha mai convocati né risolto la situazione di disagio creata»

Strada riservata ai residenti di via Col di lana, il consigliere comunale del Pd Francesco Micucci presenta un’interrogazione a sostegno del comitato che ha raccolto le firme per chiedere spiegazioni circa la limitazione al parcheggio solo a chi abita nella via. Il capogruppo del Pd Micucci ha presentato una richiesta per conoscere le motivazioni sottese alla delibera con cui, prima delle elezioni, è stato riservato il diritto di posteggiare in un’area dove la sosta non è regolata a pagamento (quindi non ci sono stalli blu) ai soli residenti di quella via. Chi abita nelle vie circostanti infatti sotto casa ha posteggi a pagamento e via Col di Lana diventava una zona in cui riuscire a parcheggiare l’auto senza dover fare chilometri o verso via Indipendenza o verso il lungomare in quanto in centro ormai è quasi tutto blu.

Per capire le ragioni e come è nata la volontà politica di creare un precedente scomodo e divisivo è nato un comitato che ha raccolto centinaia di firme. L’interrogazione di Micucci va in questa direzione. «Il 20 maggio l’allora giunta comunale, guarda caso a ridosso delle elezioni comunali, con delibera n.230 istituiva una ZTL con sosta riservata ai residenti nelle vie Col di Lana, Asiago e, parzialmente, Vela. Se da una parte la delibera ha ricevuto apprezzamenti dai residenti di queste vie, dall’altra ha creato forte disagio ai residenti delle altre vie limitrofe». Il democrat sottolinea poi come la delibera abbia creato una disparità di trattamento e chiede di conoscere le motivazioni: «perché si è voluta prendere una delibera a tutela di alcuni residenti, senza tenere nella medesima considerazione i residenti delle vie limitrofe? – chiede nel documento – e sulla scorta di quali studi del traffico o simili si è deciso di istituire la così detta zona arancione in alcune vie del centro e non in altre e perché sindaco ed amministrazione ad oggi non hanno ancora dato risposte concrete al comitato e non hanno neanche fissato un incontro con lo stesso per dare le risposte richieste?»