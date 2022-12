La “violinista gigante” in piazza

CIVITANOVA - Domani dalle 17 alle 18,30 l'esibizione della performer che suona a cinque metri di altezza con un'ampia gonna luminosa

Riprendono domani le iniziative gratuite all’aperto nell’ambito cartellone delle festività natalizie promosso dall’amministrazione comunale di Civitanova. Nel pomeriggio si attende una spettacolare performance che avrà come teatro piazza XX Settembre: l’esibizione scenografica musicale della “Violinista gigante”, uno show acrobatico che da anni incanta le platee non solo italiane.

La dama al violino suonerà a cinque metri di altezza melodie natalizie e brani tratti da colonne sonore di celebri film. La violinista vestirà gli abiti tipici di un’antica nobildonna e, suonando in altezza, si esibirà per il pubblico con la grande gonna illuminata. Un’esibizione che promette incanto per grandi e bambini dalle 17 alle 18,30.

Nel pomeriggio di giovedì 22 dicembre, sempre nella zona portuale e piazza principale, torna la danza acrobatica aerea con tessuti e venerdì 23 dicembre, dalle ore 17.30, esibizione itinerante del Corpo bandistico città di Civitanova. Pista di pattinaggio sul ghiaccio e planetario astronomico al Varco sul Mare aperti fino all’8 gennaio, mentre nella città Alta prosegue “Segui la cometa”, l’iniziativa della Proloco di Civitanova Alta con oltre 100 presepi in esposizione.