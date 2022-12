CIVITANOVA - Per la prima volta dopo 15 anni il partito mette alla porta i tre tesserati: la decisione assunta dal collegio dei probiviri: «FI non è una porta girevole, erano persone entrate nel partito con fini e obiettivi diversi da quelli condivisi»

di Laura Boccanera

Andrea Doria, Daniele Rossi e Monica Rendina fuori da Forza Italia, il partito espelle i tre “eretici”. Si è riunito lo scorso 12 dicembre il consiglio dei probiviri di Forza Italia per decidere in merito alle uscite pubbliche di alcuni iscritti considerate poco affini al partito. E in un nota i forzisti spiegano le motivazioni dell’epurazione: «il collegio dei probiviri, di cui erano presenti quattro rappresentanti su sei, ha deciso alla totale unanimità di espellere i tre tesserati in questione, tutti civitanovesi, a causa delle loro azioni in aperto contrasto con le direttive politiche del partito.

La decisione è già stata comunicata a mezzo raccomandata sia ai diretti interessati che al coordinamento nazionale e regionale del partito. Finalmente il partito si è dotato di un organismo in grado di prendere decisioni interne – spiega il presidente del congresso dei probiviri di Forza Italia Marche – e di indirizzare i propri iscritti verso le linee politiche decise. Purtroppo per tutti e tre i casi in questione l’unica soluzione poteva essere l’espulsione, vista la loro attività politica in aperto contrasto con quella del partito. La decisione è stata necessaria per evitare l’effetto porta girevole in quanto alcune persone sono entrate nel partito con fini e obiettivi diversi da quelli condivisi, probabilmente in previsione di una loro permanenza temporanea».

Erano 15 anni che in Forza Italia non si espelleva qualcuno. I tre espulsi hanno storie differenti: Andrea Doria ormai da anni criticava apertamente la governance del partito e non aveva fatto mistero dei dubbi in merito alla gestione del comune da parte del sindaco, espressione di Forza Italia, Fabrizio Ciarapica, tanto da candidarsi contro di lui nelle liste di Silvia Squadroni. Daniele Rossi e Monica Rendina sono invece gli arieti con cui è stata forzata la porta delle partecipate all’interno del Paolo Ricci. Rossi infatti, ex Vince Civitanova, ha fatto eleggere la Rendina all’interno del consiglio di amministrazione dell’azienda di servizi alla persona in quota Fi pur non essendo la scelta condivisa dal partito.