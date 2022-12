BUONE PRATICHE - Il progetto della Tangoteca di San Benedetto ha partecipato e vinto al bando Premio Estra per lo sport. Premiato anche il Taekwondo Olympic di Ancona per un corso realizzato appositamente per bambini con disabilità, attraverso attività ludico-motorie specifiche. Menzione speciale per l'associazione civitanovese Compagnia Arcieri. Alla seconda edizione della Call to action hanno partecipato 31 buone pratiche

di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Imparare a ballare il tango anche “ad occhi chiusi” e insegnare a bambini con disturbi neuropsichiatrici gravi il taekwondo. Quando lo sport incontra il sociale nascono le buone pratiche che migliorano la società.

Ed Estra Prometeo per il secondo anno consecutivo ha deciso di premiare proprio le eccellenze che guardano al sociale fra le associazioni sportive delle Marche. Tra i 31 progetti selezionati i premi sono andati all’asd Tangoteca di San Benedetto per il progetto sul tango e la cecità e all’associazione Taekwondo Olympic di Ancona. Menzioni speciali ad altre tre realtà del territorio: la civitanovese Asd Compagnia Arcieri di Civitanova, il Tempio di Bellona di Fermo e la lega navale di San Benedetto del Tronto.

Si è svolta questa mattina nell’auditorium del liceo Da Vinci la cerimonia di premiazione della call to action “Le buone notizie dello sport” davanti ad un nutrito numero di studenti e studentesse. Estra ha infatti voluto sostenere concretamente la pratica sportiva territoriale con un riconoscimento economico dedicato alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport attraverso il proprio operato, sottolineandone il ruolo di strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

L’incontro moderato da Andrea Carloni, si è aperto con il saluto di Catiuscia Stizza, vice preside dell’istituto che ha dichiarato: «siamo felici di avervi qui perché è un progetto importante che serve a valorizzare lo sport e la scuola insieme, perché queste sono le basi per costruire una società migliore. E’ bello trovarsi a ridosso del Natale per premiare le buone pratiche delle Marche sperando di riavervi ancora qui con noi». La parola è quindi passata a Fabio Luna, presidente Coni Marche che ha sottolineato «Oggi ha vinto lo sport. Questa iniziativa ci consente di far conoscere ciò che sta facendo lo sport marchigiano a livello sociale. Alla Call to Action lo scorso anno avevano partecipato 11 società, quest’anno 31, abbiamo triplicato le adesioni e siamo veramente orgogliosi di rappresentare questo mondo».

«Siamo arrivati al coinvolgimento di tanti operatori e di tanti progetti e soprattutto di tanti valori che la mia azienda condivide – ha sottolineato Francesco Verniani amministratore delegato Estra Prometeo – un’azienda deve fare valore economico, ma deve farlo in modo sostenibile con metodi e modi sostenibili: fair play, inclusione sostenendo gli ultimi; questa assonanza fa sì che Estra promuova questo tipo di progetti per il miglioramento di se stessa. Le aziende valutano molto chi è capace di migliorare in maniera sostenibile facendolo in modo sano. Per premiare la buona progettualità, Estra c’è e ci sarà sempre, perché questo ci fa crescere». A premiare le società sportive due campioni dello sport e della pallavolo, i giocatori della Lube Fabio Balaso e Luciano De Cecco.

I due premi in denaro sono andati all’Asd culturale Tangoteca, premiata per i progetti “Ad occhi chiusi”, un corso di tango argentino dedicato a soggetti con gravi deficit visivi e per il percorso di tangoterapia per soggetti affetti da sindrome di down e autismo. «L’idea di questo progetto è nata dall’intenzione di condividere una grande passione come il tango – ha detto la presidente Patrizia Cosentino – e di farlo con soggetti un po’ più fragili. Per le associazioni come le nostre è fondamentale il sostegno che arriva dall’esterno, perché l’unico che abbiamo è quello dei partecipanti e delle loro famiglie. Quando troviamo aziende che si impegnano per sostenere queste iniziative, diventa ,oltre alla soddisfazione di aver ricevuto un contributo economico, anche un modo per far conoscere ulteriormente i nostri progetti».

Premio anche all’associazione anconetana Taekwondo Olympic per un corso realizzato appositamente per bambini con disabilità, attraverso attività ludico-motorie specifiche. «Il nostro progetto nasce dalla collaborazione tra la cooperativa Arco e Olympic Ancona – ha spiegato il presidente Paolo Barboni Con la disciplina dell’arco abbiamo conosciuto molti genitori che avevano difficoltà a trovare un corso sportivo adatto in cui i propri figli potessero cimentarsi con soddisfazione. Insieme abbiamo deciso di far partire un progetto sperimentale, che ha permesso di portare avanti un corso di taekwondo con ragazzini affetti da problematiche neuropsichiatriche gravi, ricevendone un grande beneficio».

A conclusione della giornata sono state consegnate tre menzioni d’onore al Tempio di Bellona per il progetto «Donna altra difesa», un percorso di prevenzione e contrasto alla violenza di genere rivolto a donne, all’asd Compagnia Arcieri Civitanova per il progetto «Io c’entro, il tiro con l’arco per tutti», percorso di inclusione attraverso l’attività motoria e sportiva e la lega navale di San Benedetto del Tronto premiata per la realizzazione di due progetti: «Bibliobarca», trasformazione di una delle imbarcazioni storiche in una piccola biblioteca di mare e “Adotta una spiaggia”, iniziativa promossa da Marevivo onlus, alla quale hanno partecipato diverse associazioni ambientaliste e sportive.