CIVITANOVA - Le prove questa mattina nei quattro plessi dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni del decreto legge sulla sicurezza sul lavoro

Si sono svolte questa mattina alle 13 le prove di evacuazione antincendio nei quattro plessi lavorativi comunali di Civitanova in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Dopo il suono dell’allarme, i dipendenti sono scesi in piazza XX Settembre ed hanno seguito le istruzioni della Sea Gruppo srl di Fano, ditta incaricata per la sicurezza Rspp del comune. Il segretario generale Sergio Morosi ha inoltre riepilogato le norme di comportamento e le buone prassi, mostrando il quadro elettrico posizionato su vicolo Sforza, sottolineando l’importanza di seguire le procedure corrette in caso di emergenza ai nuovi assunti che hanno effettuato per la prima volta l’esercitazione.