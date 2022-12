L'EVENTO organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano per omaggiare soci e clienti e scambiarsi gli auguri di Natale

Grande successo per la seconda edizione di BCinCin Recanati, l’aperitivo omaggio per soci e clienti organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano Sabato, sotto il loggiato comunale in Piazza Giacomo Leopardi a Recanati, un’occasione speciale per scambiarsi gli auguri di Natale e brindare al nuovo anno.

Il loggiato comunale si è trasformato in un mercatino del gusto, con stand enogastronomici locali che hanno permesso ai partecipanti di degustare i prodotti del territorio. Tra le aziende aderenti all’iniziativa: D’Andrea Giovanni, Cantine Colpaola, Terre di Serrapetrona, Tenuta Piano di Rustano, I Tre Filari, Oleificio Cartechini, la Collina Incantata di Balloriani Amelio, il Norcino di Properzi Franco, Forno di Matteo, Associazione Le Paccucce, Corradini Sas.

All’interno dell’atrio comunale si è svolta la tradizionale premiazione dei soci più giovani della banca e dei soci con più anni di iscrizione. Inoltre il presidente della Bcc di Recanati e Colmurano, Sandrino Bertini ed il direttore generale Davide Celani hanno premiato il sindaco di Recanati Antonio Bravi e il sindaco di Colmurano Mirko Mari, con un ringraziamento per il legame storico che contraddistingue la banca e le due città. Sono state consegnate anche le donazioni raccolte durante l’evento “Le note delle eccellenze a teatro” del 22 ottobre, e rivolte alle cooperative sociali del territorio, la “Ragnatela” e “Terra e Vita”. Un gesto che conferma l’importante impegno sociale della banca.

Ad arricchire la serata, il quartetto di sassofonisti The Bad Brother’s Saxophone Quartet e la pianista Elena Baldoni, eccellenze musicali del territorio, promosse dalla Civica Scuola di Musica “Beniamino Gigli” di Recanati. Non sono mancati infine bellissimi giochi di luce ed allestimenti natalizi che hanno reso l’evento un vero e proprio momento di festa e divertimento per tutti. Si sono conclusi dunque tutti gli eventi e le iniziative organizzate nel corso dell’anno dalla Bcc di Recanati e Colmurano per festeggiare i 70 anni di attività. Un legame con il territorio che la Banca si impegna di rinnovare per i prossimi anni.