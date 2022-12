MONTECASSIANO - Sono stati realizzati ulteriori 160 loculi

Sono stati completati i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Montecassiano.

Gli interventi, che hanno richiesto un impegno di spesa di circa 480mila euro, hanno consentito di realizzare ulteriori 160 loculi. «Nello specifico – si legge nella nota del Comune – i lavori hanno riguardato anche porzioni di terreno per le sepolture a terra e la realizzazione di un muro di contenimento. A breve sarà sistemata anche la rampa di accesso al piccolo parcheggio di valle anch’esso da realizzare (sono previsti 4 – 5 posti auto) in modo da consentire l’ingresso al cimitero in particolare a chi ha difficoltà di deambulazione e deve arrivare nella porzione a valle».