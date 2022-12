TOLENTINO - L'intervento della consigliera di opposizione Silvia Luconi sull'avvio del cantiere a ridosso di viale Buozzi, un progetto predisposto dalla precedente giunta: «L'attuale Amministrazione sembra impegnata a dar seguito alle due questioni di cui parla dall'insediamento e cioè il trasferimento delle 8 classi dalla ex Quadrilatero ad una struttura vecchia come quella degli ex licei e a notificare l'obbligo di uscita dai container entro il prossimo 31 dicembre, senza dare una visione precisa»

«Con profondo orgoglio comunichiamo alla città che stanno iniziando i lavori in zona Vaglie relativi alla fognatura e alla regimazione delle acque per 2,4 milioni di euro». Sono le parole della consigliera di opposizione di Tolentino Silvia Luconi, che annuncia l’avvio del cantiere relativo al progetto predisposto dalla giunta di cui faceva parte come vicesindaca.

«Tutta la zona della collina a ridosso di Viale Buozzi, da anni, è interessata dall’annoso problema degli allagamenti dovuti alle forti piogge che in più casi hanno anche interessato, come si ricorderà, oltre alle strade, alcune abitazioni, con allagamenti di garage e cantine, e con conseguenti danni per i cittadini residenti – spiega Luconi – Il primo stralcio prevedeva un costo di 927 mila euro, il secondo di 702 mila euro e il terzo di 771mila euro. Alcune di queste aree, nel tempo, con le conseguenti urbanizzazioni, hanno determinato soprattutto per quanto riguarda la regimazione delle acque meteoriche, un aumento di carichi idraulici e, durante le piogge di forte intensità, si sono manifestati segni di sovraccarico, con il superamento della soglia ammissibile di portata. Il primo stralcio, è quello relativo alle opere comprese tra lo scarico a fiume Chienti compreso e il pozzetto P10, situato in prossimità di via Balilla Pascolini, così come era il progetto approvato dalla nostra giunta. Si risolverà, con questa opera imponente, il problema della regimentazione delle acque piovane in tutta la zona Vaglie e Buozzi».

«Un grazie sentito agli uffici comunali che stanno portando avanti questa nostra precisa volontà politica e al Consorzio di Bonifica che affianca il Comune nella progettazione e nell’esecuzione di questa opera fondamentale – continua Luconi – L’attuale Amministrazione comunale sembra impegnata a dar seguito alle due (forse uniche) questioni di cui parla dall’insediamento e cioè il trasferimento delle 8 classi dalla ex Quadrilatero ad una struttura vecchia come quella degli ex licei e a notificare l’obbligo di uscita dai container entro il prossimo 31 dicembre, senza dare alla città una loro visione precisa di come la vorrebbero, ma continuando a combattere chi è adesso in minoranza (ovviamente l’unica minoranza vera, cioè quella di Tolentino nel Cuore e Fratelli d’Italia). Non sappiamo cosa sanno fare, ma magari con il tempo lo dimostreranno alla città; nel frattempo Tolentino raccoglie i frutti di ciò che abbiamo seminato noi in dieci lunghi e intensi anni di lavoro».