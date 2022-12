FESTE - Santa Claus è arrivato a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto, accompagnato dagli elfi della Croce verde. In piazza ad attenderlo bambini e bambine per la foto ricordo

Con la slitta trainata dalle renne, magari attraversando un soffice manto di neve? No, a Civitanova Babbo Natale arriva dal mare. Stamattina al porto il tradizionale appuntamento natalizio. Santa Claus è arrivato al molo a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto. Ad Accompagnarlo gli “elfi” della Croce verde.

Mentre ad attenderlo, tra gli altri, il sindaco Fabrizio Ciarapica e la comandante della Guardia costiera Ylenia Ritucci. Babbo con la sua slitta e gli elfi è poi andato in piazza XX Settembre per le foto ricordo con bambini e bambine. Immancabile poi la parata itinerante per le vie della città con artisti di strada e zampognari.