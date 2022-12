FESTE - Nonostante il maltempo c'è stata l'esibizione delle pattinatrici Michelle Biagioli, campionessa regionale e Alice Pilastrini e quella delle majorette sotto al Varco sul mare

Inaugurazione bagnata per la pista di pattinaggio su ghiaccio di Civitanova. Qualche goccia di pioggia ha rovinato l’apertura della pista di pattinaggio al Varco sul mare e le esibizioni di danza aerea in piazza XX Settembre. L’aria fredda e umida ha tenuto lontano dal centro anche i visitatori, per lo più gente in giro per lo shopping pre festivo più che per lo svago e l’intrattenimento.

Nonostante la pioggia comunque intrepide le pattinatrici su ghiaccio Michelle Biagioli, campionessa regionale e Alice Pilastrini hanno sfidato la pista bagnata e si sono comunque esibite.

Il taglio del nastro è stato anticipato dall’esibizione delle majorette dell’associazione Koreos di Montecosaro. A tagliare il nastro l’assessore al commercio Francesco Caldaroni dopo il rinvio della scorsa settimana. L’apertura al pubblico era stata infatti rinviata per maltempo. Da ieri al Varco è in funzione anche il Luna Park dopo il tira e molla in comune per l’installazione delle giostre.

Domani, tempo permettendo altre iniziative: il programma inizia domani mattina alle 9,30 con l’arrivo di Babbo Natale dal porto di Civitanova in barca. Santa Claus, accompagnato dagli elfi della Croce verde farà poi tappa in piazza per le foto con i bambini e ele bambine. Nel pomeriggio parata itinerante di artisti e zampognari a partire dalle 16 in giro per le vie del centro.

(l. b.)

(foto Luigi Gasparroni)