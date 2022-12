Auto contro un muretto in via Roma.

Schianto a Montelupone:

chiusa la statale Helvia Recina

MACERATA - Incidente all'altezza del passaggio a livello, vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza. In località Becerica stop al traffico, sul posto l'Anas

17 Dicembre 2022 - Ore 17:10 - caricamento letture

Chiusa la strada statale Helvia Recina a Montelupone. Sul posto c’è l’Anas che si sta occupando di ripristinare la viabilità dopo un incidente tra due auto in località Becerica. In seguito all’incidente è intervenuto sul posto il 118 che ha trasportato una persona all’ospedale di Civitanova, in condizioni non gravi. Il tratto è stato chiuso intorno alle 17. Un altro incidente, senza feriti, intorno alle 16,30 è avvenuto a Macerata dove una vettura è finita contro un muretto nella zona del passaggio a livello di via Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché l’auto che ha avuto l’incidente è a metano. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza della vettura.



