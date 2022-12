CIVITANOVA - L'edificio sarà su cinque piani, saranno realizzate anche due aree parcheggio. Mentre il privato committente del progetto riqualificherà un tratto di via Cavour. L'assessore Belletti: «Sarà un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana»

«Nuovi alloggi turistici alberghieri al posto dell’ex hotel Diana». E’ quanto fa sapere l’amministrazione di Civitanova, dopo che la giunta ha adottato ieri mattina il piano di recupero che permetterà la realizzazione in centro e a due passi dal mare e dalla piazza, di una nuova struttura al servizio della città.

«Un’altra area di Civitanova – ha detto Roberta Belletti, assessore all’Urbanistica – sarà riqualificata mediante la realizzazione di questa moderna e funzionale struttura che sarà sicuramente un valore aggiunto per il turismo, settore strategico per l’economia del nostro territorio. Un esempio virtuoso di collaborazione pubblico-privato, che consentirà non solo la riqualificazione ma sarà un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana».

Il progetto, per il quale è stata mantenuta la volumetria esistente, prevede la realizzazione di 19 residenze turistico-alberghiere, costituite da monolocali con camera, angolo cottura e relativo servizio igienico, distribuiti su 5 piani, collegati verticalmente sia dal vano scala che dal vano ascensore. Tutte le pareti esterne saranno rivestite da isolante a cappotto opportunamente intonacate e tinteggiate con colore bianco, grigio e giallo ocra, ad eccezione di una piccola porzione lungo via Cavour che sarà rivestita con specifica carta da parati da esterno.

La struttura, con composizione architettonica e caratteristiche tipologiche e finiture dal sapore contemporaneo, prevede due aree esterne destinate a parcheggio, una più grande di circa 162 metri quadrati ed un’altra di 35 metri quadrati, quest’ultima destinata a persone diversamente abili.

Lo scatolificio Giorgi srl di Tolentino, committente del progetto, riqualificherà un tratto di via Cavour attraverso la sostituzione dell’asfalto stradale, la relativa segnaletica sia verticale che orizzontale e la realizzazione di nuovi marciapiedi su entrambi i lati stradali. Progettista è l’architetto Luigi Guardiani di Montegranaro.