CORRIDONIA - La donna è in gravi condizioni dopo l'incidente di ieri sera, dall'ospedale di Macerata è stata portata ad Ancona

Investita a Corridonia davanti ad un supermercato, si aggravano le condizioni della donna di 82 anni che dall’ospedale di Macerata è stata trasferita a quello di Torrette, ad Ancona, in rianimazione. La donna è stata travolta ieri sera da un’auto il cui conducente non si sarebbe accorto della presenza dell’anziana sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto in via Niccolai intorno alle 19 di ieri. La donna stava attraversando la strada quando è stata centrata da una vettura che stava passando. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri della stazione di Corridonia. Ieri la donna era stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale di Macerata. Le condizioni della donna però si sono aggravate e i medici hanno deciso di trasferirla all’ospedale di Torrette. È in condizioni molto gravi e in prognosi riservata.