Investita davanti al supermercato,

grave una 82enne

CORRIDONIA - La donna è stata travolta da un'auto in via Niccolai. E' andata in arresto cardiaco ed è stata rianimata prima di essere ricoverata in ospedale

13 Dicembre 2022 - Ore 20:36 - caricamento letture

Investita mentre va al supermercato, grave una 82enne. E’ successo a Corridonia, in via Niccolai, poco dopo le 19. L’anziana stava attraversando la strada quando all’improvviso è arrivata un’auto e l’ha centrata. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’investimento. La donna è stata sbalzata a terra ed è andata in arresto cardiaco. I primi a soccorrerla, sono stati un’infermiera e un’altra persona che passavano di lì. Negli stessi momenti è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono così arrivati 118, carabinieri e polizia locale. L’anziana, che nel frattempo è stata rianimata, è stata caricata sull’ambulanza e trasferita all’ospedale di Macerata. Le sue condizioni sarebbero gravi.

