CORRIDONIA - Il cantante, attore, regista, poeta e scrittore questa mattina ha approfondito le "sue" sette parole (attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento e noi) alternando canzoni, racconti, riflessioni, domande e poesie

Gli studenti e le studentesse dell’Ipsia “Corridoni” di Corridonia hanno incontrato Simone Cristicchi, cantante, attore, regista, poeta e scrittore, che questa mattina ha regalato loro le sue sette parole per la felicità, alternando canzoni, racconti, riflessioni, domande e poesie.

L’occasione è stata lo spettacolo “Esodo”, che Cristicchi sta portando in giro per l’Italia e che ieri sera ha fatto tappa al teatro Velluti di Corridonia. L’incontro è stato voluto dall’amministrazione comunale, e in particolare dall’assessore alla Cultura Massimo Cesca, in collaborazione con l’Amat, Associazione marchigiana per le attività teatrali, all’interno del progetto “Scuola di platea”, un progetto che si pone come obiettivo quello di avvicinare i giovani al teatro, fornendo loro gli strumenti indispensabili per una decodifica non circoscritta la mero approccio empatico.

«Daniela Rimei, di Amat, sul palco con Cristicchi, non si è limitata a moderare il dibattito, ma ha contribuito significativamente a far emergere il fulcro del libro HappyNext, da cui la conversazione ha preso le mosse, trasmettendo a tutti la sua emozione per i temi trattati – si legge nella nota della scuola -. E non è stato possibile non emozionarsi seguendo il percorso attraverso il quale Simone Cristicchi ha guidato gli studenti e le studentesse nel suo cammino verso la felicità. Un cammino fatto di poche parole, solo sette, numero magicamente biblico (attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento e noi), che però hanno toccato profondamente gli studenti e le studentesse dell’Ipsia Corridoni, ipnotizzati da un discorso che li ha coinvolti in prima persona. I giovani sono i primi, infatti, a richiedere attenzione (i like, le visualizzazioni, i follower), e sono anche i primi a sentirsi insoddisfatti e delusi da quelle attenzioni che sono solo una facciata, destinata a svanire nel tempo di una storia su Instagram. Ecco che il richiamo alla lentezza, al dare e prendersi spazio, base per una vera vita feconda (piena di humus, da cui “umiltà”), terreno indispensabile per far sbocciare il proprio talento, non poteva che coinvolgerli – prosegue la nota -. La loro giovane emozione è sfociata in una tempesta di domande che hanno fatto prolungare l’incontro ben più del previsto, facendo dimenticar loro di essere comunque in orario scolastico, e nelle ultime ore, dell’ultimo giorno della settimana.

Tra le tante domande, una in particolare ha fornito la chiave di lettura della lezione-incontro: «perché tra le sette parole non c’è la parola “amore”? L’amore, in realtà, è per Cristicchi una parola trasversalmente contenuta nelle sette che formano il suo cammino, e che sfociano in un imprescindibile “noi”, al tempo stesso punto di partenza e punto di arrivo – conclude l’Ipsia “Corridoni” -. Con il suo incontro Simone Cristicchi ha incarnato uno dei suggerimenti che ha dato alla scuola: creare più spazi di ascolto, di ricerca, di attenzione ai talenti dei singoli ragazzi. Per una scuola come ricerca di talenti».