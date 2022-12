SAN SEVERINO - Festa per brindare al traguardo: messa, pranzo e foto ricordo all’ombra della Torre civica di Castello al Monte

I settempedani classe 1952 hanno alzato i calici per brindare al traguardo dei 70 anni d’età. La festa, una conviviale tra amici, si è tenuta nei giorni scorsi al ristorante Due Torri. La giornata è iniziata con una messa e si è conclusa in allegria tra abbracci, foto ricordo e scambi di saluti. L’incontro è stata occasione per raccontare delle proprie vite e per riservare un pensiero particolare a coloro che, per vari motivi, non si sono potuti aggregare ai festeggiamenti. Una giornata particolarmente riuscita terminata con un fermoimmagine all’ombra della Torre civica di Castello al Monte.