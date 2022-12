MATELICA - Sul palco sono saliti gli atleti e le società del territorio che più si sono distinti durante la stagione agonistica 2022. Presente l'ex commissario tecnico della nazionale

Premiazione annuale del comitato provinciale di Macerata della Federazione ciclistica italiana. La cerimonia si è tenuta ieri, al teatro Piermarini di Matelica.

Sul palco sono saliti gli atleti e le società del territorio che più si sono distinti durante la stagione agonistica 2022. Dalle 16 sono stati consegnati attestati di merito alla presenza dell’amministrazione comunale di Matelica e dei vertici della Fci maceratese. Ospite d’onore il grande ciclista Davide Cassani, professionista dal 1982 al 1996, vincitore di due tappe del Giro d’Italia ed ex commissario tecnico della nazionale. «Siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento a Matelica, città in cui il ciclismo è da sempre uno degli sport più amati e praticati – ha commentato l’assessore allo Sport Graziano Falzetti -. Ringraziamo quindi gli organizzatori per averci scelto e il campione Davide Cassani per aver impreziosito questo pomeriggio».